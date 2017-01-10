Сообщившая о начале Второй мировой войны журналистка скончалась в возрасте 105 лет

Гонконг, 10 января. Журналистка британского издания The Telegraph Клэр Холлингворт, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, скончалась во вторник в Гонконге в возрасте 105 лет.

Именно она 29 августа 1939 года первой передала новость о вторжении немецких войск в Польшу. Сенсационное сообщение вышло на первой полосе с заголовком «Тысяча танков сгруппированы на польской границе». Клуб иностранных корреспондентов (КИК) выразил соболезнование в связи с кончиной репортера.

«КИК с прискорбием сообщает, что член клуба Клэр Холлингворт ушла из жизни в возрасте 105 лет. Клэр сделала выдающуюся карьеру в качестве иностранного корреспондента, начиная с самой главной новости века, когда она сообщила о начале Второй мировой войны», — говорится в сообщении.