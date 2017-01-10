Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Общественно-политическое движение «Открытая Россия», созданное по инициативе Михаила Ходорковского, на своей страничке в микроблоге Twittter опубликовало сообщение о том, сколько россиян совершили самоубийство во время новогодних праздников. При этом первое, что бросается в глаза, — циничный заголовок.

В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск, а открыла счет бабушка из Волгоградской областиhttps://t.co/e9rX8OrErI — Открытая Россия (@openrussia_org) January 10, 2017

В самой же новости сообщается, что во время новогодних праздников более 50 жителей Российской Федерации покончили с собой, при этом 24 случая было зафиксировано в Новосибирской области.

Пользователи Сети к такой записи отнеслись весьма негативно, среди комментариев практически нет нейтральных сообщений, а подавляющее большинство сообщений содержат мат и оскорбления, адресованные «Открытой России».

«@openrussia_org Придурки потому что. МБХ наверно совсем идиот, что держит людей, его самого дискредитирующих вхлам», — написал в комментариях пользователь с именем Илья Ремесло.

«@openrussia_org что такое этика, порядочность, стыд и человечность вам мама позабыла объяснить, наверное», — пишет Zud West.

«@openrussia_org Надеюсь и вы продолжите эту традицию и самовыпилитесь вместе с Ходором и остальными уродцами», — сообщает Sergey Efanov.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился в контактный-центр «Открытой России» с целью узнать историю появления скандального твита. Однако сотрудница организации заявила, что не знает, кто его автор.

«На этот счет вы ни с кем не можете поговорить. Никаких контактов я вам дать не могу, но вы можете написать нам письмо и задать в нем свой вопрос. Телефона у меня тоже нет, вся связь у нас происходит по электронной почте», — рассказали в «Открытой России».

Напомним, общественно-политическое движение «Открытая Россия» было создано в 2001 году акционерами бывшей нефтяной компании ЮКОС для реализации, как утверждают ее создатели, благотворительных и образовательных проектов.