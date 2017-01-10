FAN-TV Лента новостей
Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян
Общество

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Сегодня 19:27
52

Невероятный цинизм: как «Открытая Россия» насмехается над самоубийствами россиян

Общественно-политическое движение «Открытая Россия», созданное по инициативе Михаила Ходорковского, на своей страничке в микроблоге Twittter опубликовало сообщение о том, сколько россиян совершили самоубийство во время новогодних праздников. При этом первое, что бросается в глаза, — циничный заголовок.

В самой же новости сообщается, что во время новогодних праздников более 50 жителей Российской Федерации покончили с собой, при этом 24 случая было зафиксировано в Новосибирской области.

Пользователи Сети к такой записи отнеслись весьма негативно, среди комментариев практически нет нейтральных сообщений, а подавляющее большинство сообщений содержат мат и оскорбления, адресованные «Открытой России».

«@openrussia_org Придурки потому что. МБХ наверно совсем идиот, что держит людей, его самого дискредитирующих вхлам», — написал в комментариях пользователь с именем Илья Ремесло.

«@openrussia_org что такое этика, порядочность, стыд и человечность вам мама позабыла объяснить, наверное», — пишет Zud West.

«@openrussia_org Надеюсь и вы продолжите эту традицию и самовыпилитесь вместе с Ходором и остальными уродцами», — сообщает Sergey Efanov.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился в контактный-центр «Открытой России» с целью узнать историю появления скандального твита. Однако сотрудница организации заявила, что не знает, кто его автор.

«На этот счет вы ни с кем не можете поговорить. Никаких контактов я вам дать не могу, но вы можете написать нам письмо и задать в нем свой вопрос. Телефона у меня тоже нет, вся связь у нас происходит по электронной почте», — рассказали в «Открытой России».

Напомним, общественно-политическое движение «Открытая Россия» было создано в 2001 году акционерами бывшей нефтяной компании ЮКОС для реализации, как утверждают ее создатели, благотворительных и образовательных проектов. 

комментарии
Сергей Чемеков
#михаил ходорковский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
14

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Сегодня 19:27
40

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Сегодня 19:21
62

Сирия сегодня: помощь Алеппо и Дейр эз-Зору, 20 погибших в Идлибе из-за атаки США

Сегодня 18:57
116

Главные новости 10 января

Сегодня 18:35
163
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Жители Алеппо получили три тонны гумпомощи от России

19:34

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

19:30

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

19:27

Более десяти человек погибли при крушении лодки у берегов Танзании

19:25

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек

19:24

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

19:21

«ВКонтакте» удивила пользователей новым семейным статусом

19:16

Неизвестный захватил в Алабаме заложников в банке

19:13

Террористы совершили покушение на губернатора Кандагара

19:01

Спасатели Балтийского флота тренируются в парашютном десантировании

19:00

Музыкальный сервис предложил Обаме «президентский» пост

18:59

Росгвардия опровергла инициативу о запрете продаж травматического оружия

18:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Украина сократила отбор газа из хранилищ, несмотря на холода
Читать
Закрыть