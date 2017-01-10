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Росгвардия опровергла инициативу о запрете продаж травматического оружия
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    Росгвардия опровергла инициативу о запрете продаж травматического оружия

    18:58  10 Января 2017
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    Росгвардия опровергла инициативу о запрете продаж травматического оружия

    Москва, 10 января. Росгвардия опровергла слухи о планах запретить оборот травматического оружия в России. Об отсутствии таких планов сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

    «Инициативы о запрете оборота травматического оружия Росгвардией не разрабатывались и не вносились», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Как писала ранее «Российская газета», эксперты Росгвардии якобы выступили за изменение правил оборота гражданского и служебного оружия в России. Источники издания в правоохранительных органах сообщали, что в стране могут полностью запретить продажу травматического оружия. Также по их информации, для приобретающих огнестрельное оружие впервые могут ввести теоретический и практический экзамен.

    Автор: Ксения Тасманова
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