Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

В Петербурге на Литейном проспекте, 37 недавно появилось граффити с изображением лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Портрет известного рок-музыканта, которого неоднократно критиковали за позицию по Донбассу, создали художники движения Hoodgraff: на этом месте он возник вместо ранее испорченного вандалами изображения Альберта Эйнштейна. Для воплощения своей идеи граффитистам потребовалось несколько недель. За работу художники взялись в декабре, сразу после личного знакомства с музыкантами группы «ДДТ», хотя идея создания портрета зрела у стрит-арт-художников уже давно. ФАН-ТВ выяснило у петербуржцев, как они относятся к этому граффити в центре города.

Мудрые глаза знаменитого музыканта взирают на мир, как всегда, спокойно и немного грустно. На уличной картине – многообещающая фраза: «Завтра всё будет иначе». Впрочем, чего ждать – хорошего или плохого, не уточняется.

Корреспондент ФАН-ТВ заметила молодого человека, который фотографируется на фоне портрета.

– Вы специально пришли, чтобы сделать селфи на фоне портрета с Шевчуком?

– Скорее, потому, что до этого тут был Эйнштейн, я тут просто работаю, и я фотографировался с ним, а потом какие-то сволочи испоганили всю картину, – отвечает Алексей. – И недавно пришел мужчина (художник какой-то) и всё это переделал, исправил, и теперь здесь будет Шевчук.

– Ну, и как, вам нравится портрет?

– Да, очень неплохо! Это то типичное уличное искусство, которое почему-то все обычно принимают за вандализм. Но вандализм – это вот там, на той стенке, – показывает Алексей на «типичные» петербургские фасады, – и то, что сделали со старой картиной. А это красиво, – кивает он на Шевчука. – Я считаю, что вообще такие скучные стены должны быть чем-то таким заполнены, потому что город вообще довольно серый – «50 оттенков Петербурга». Не исключено, что через пару месяцев опять придут еще какие-нибудь нехорошие люди и испортят и это. То есть, это ожидаемо вполне. Но пускай: если есть хорошие художники, которые готовы этим заниматься, то пожалуйста – им поддержку надо давать. Это красиво, это приятно, хотя, конечно, мрачновато, особенно напротив нашей больницы, – смеется молодой человек, глядя на корпуса Городской Мариинской больницы.

Мужчина по имени Александр в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ тоже озвучивает свое мнение по поводу нового портрета.

– Как вы считаете, нашему городу не хватает такой красоты?

– Конечно, не хватает! Всякие ненужные надписи лучше убрать и нарисовать что-то красивое.

– На ваш взгляд, каких портретов, лиц не хватает в нашем городе?

– Я думаю, всех, кто внес вклад в развитие Питера. Мне кажется, нужно рисовать всех подряд. Не только Цоя и Шевчука, но можно и Кинчева того же самого, да и Бутусов здесь будет очень красиво смотреться.

Екатерина, глядя на новое граффити, признаётся в том, что слушает «ДДТ», и явно одобряет очередной пример стрит-арта: «По сравнению с тем, что было здесь раньше, – это были просто буквы и не пойми что». Из тех, кого хотелось бы видеть так же нарисованными на стенах домов, девушка называет писателей и поэтов – Достоевского, Пушкина… «Чтобы наше поколение их не забывало и читало!»

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Александр вместе с дочкой Машей гуляет в сквере, где теперь можно увидеть портрет Юрия Шевчука.

– «ДДТ» я давно слушал, еще когда молодой был, а сейчас уже не до этого, молодежь воспитывать нужно, – говорит мужчина.

– Приятно, когда подобные граффити появляются в Петербурге?

– Ну, такое приятнее, чем вот это – непонятно, что написано, – оборачивается Александр к буквам за своей спиной, «украшающим» стену соседнего дома.

– Вы считаете творчество Шевчука неотъемлемой частью петербургской культуры?

– Конечно! Он, Кинчев, Цой начинали этот рок, так что нормально. И Цоя сюда нужно, и Кинчева тоже! И для детей надо еще больше рисовать: я понимаю, что это для фанатов приятно, но и детское должно что-то быть.

– А что для детей можно нарисовать?

– Можно нарисовать деревья всякие, – отвечает Маша. – Потом, еще дома, леса, природу всякую, где летают бабочки и загорают все, купаются. Узоры, которые Дедушка Мороз рисует, снежинки, елочку нарядную. Все, что есть в природе, – то и можно нарисовать.

Напомним, что Юрия Шевчука неоднократно критиковали в СМИ за ту поддержку, которую он на первых порах, весной 2014 года, выражал активистам Майдана. Музыкант также подчеркивал, что всё происходящее на Украине вызывает у него самые сильные эмоции, и выступал резко против военных действий на территории Незалежной, а также характеризовал себя как ярого противника любой формы радикализма.

Ранее на сайте Федерального агентства новостей в рамках проекта онлайн-телевидения ФАН-ТВ было опубликовано интервью с экс-директором группы «ДДТ» Геннадием Зайцевым. Он рассказал, как музыканты, в том числе представители так называемого русского рока, разделились по принципу отношения к ситуации в Донбассе. «Мало кто знает, что группа «ДДТ» и Юрий Шевчук порядка 45% своего гонорара, своих доходов отдают на благотворительность. Отдают тихо, спокойно и мирно. В пользу различных больниц, в пользу флота, в пользу армии. Многие, наверное, забыли, что сразу в 2014-м году полмиллиона рублей Шевчук перечислил в пользу Донецкой и Луганской народных республик», – рассказал тогда Зайцев.

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