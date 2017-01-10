Резервный фонд России в 2016 году сократился в 3,7 раза

Москва, 10 января. Объем Резервного фонда России за 2016 год сократился в 3,7 раза и составил немногим более 16 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Уточняется, что только за декабрь объем Резервного фонда сократился на 15,27 млрд долларов и составил к концу 2016 года 16,03 млрд долларов. Всего за год сокращение составило 3,7 раза. При этом доход от размещения средств Резервного фонда в долларах США в Банке России с 15 по 31 декабря 2016 года составил 20 млн долларов.

Что касается, Фонда национального благосостояния, то он за декабрь 2016 года увеличился на 610 млн долларов и составил 71,87 млрд долларов. Доход от размещения его средства в ЦБ за последние две недели года составил 50 млн рублей.