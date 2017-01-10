Спасатели Балтийского флота тренируются в парашютном десантировании

Балтийск, 10 января. На Балтийском флоте стартовал курс обучения специалистов спасательных парашютно-десантных групп.

Специалисты авиабазы спасателей морской авиации БФ совершают парашютные прыжки с борта самолета Ан-26 с предварительным получением сложных вводных, которые предусматривают десантирование с малых и предельно малых высот до 200 метров. Также тренировки проходят в сложных метеоусловиях при ограниченной видимости и сильными порывами ветра. Приземления часто совершаются на неподготовленных площадках. В рамках тренировок каждый спасатель совершит более 150 прыжков.