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Музыкальный сервис предложил Обаме «президентский» пост
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    Музыкальный сервис предложил Обаме «президентский» пост

    18:59  10 Января 2017
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    Музыкальный сервис предложил Обаме «президентский» пост

    Вашингтон, 10 января. Зарубежный музыкальный сервис Spotify порекомендовал уходящему президенту США Бараку Обаму пост “президента плейлистов”.

    Основатель сервиса Spotify Дэниэл Ик предложил Бараку Обаме ознакомиться с вакансией президента плейлистов. Об этом он написал в своем Twitter, указав ссылку на должность: «Хей, Барак Обама, я слышал, что ты интересовался должностью в Spotify. Ты видел это?» Известно, что одним из главных условий получения данной должности является опыт управления «уважаемой нацией” не менее восьми лет, наличие у соискателя работы премии мира и хорошие взаимоотношения с музыкантами.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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