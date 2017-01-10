Музыкальный сервис предложил Обаме «президентский» пост

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Вашингтон, 10 января. Зарубежный музыкальный сервис Spotify порекомендовал уходящему президенту США Бараку Обаму пост “президента плейлистов”.

Основатель сервиса Spotify Дэниэл Ик предложил Бараку Обаме ознакомиться с вакансией президента плейлистов. Об этом он написал в своем Twitter, указав ссылку на должность: «Хей, Барак Обама, я слышал, что ты интересовался должностью в Spotify. Ты видел это?» Известно, что одним из главных условий получения данной должности является опыт управления «уважаемой нацией” не менее восьми лет, наличие у соискателя работы премии мира и хорошие взаимоотношения с музыкантами.