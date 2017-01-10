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Пьяный офицер заставил украинских солдат слепить снежную остановку
Украина

Пьяный офицер заставил украинских солдат слепить снежную остановку

Сегодня 18:47
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Пьяный офицер заставил украинских солдат слепить снежную остановку

Житомир, 10 января. Украинские военнослужащие вновь оказались в центре скандала после того, как нетрезвый командир в Житомире заставил курсантов учебного центра ВДВ слепить из снега остановку общественного транспорта в его честь. Об этом сообщают местные жители, публикуя фотографии «боевого задания» в Сети.

«Я не шучу. Когда спросили — зачем, капитан ответил, что такая его прихоть. Курсантов в свой выходной, в мороз, после многочасовой уборки снега вывели за территорию части и приказали делать остановку из снега. А потом добавить по бокам по противотанковой башне. Из снега. Курсанты сделали их в виде улиток в честь фамилии «креативного» капитана Улитко», — пишет общественный активист Ольга Александровская в Facebook.

Пьяный офицер заставил украинских солдат слепить снежную остановку

Девушка отметила, что курсанты не могли ослушаться приказа старшего по званию, поскольку в противном случае их ждали выговоры и штрафы. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Как сообщает Lenta.ru, накануне пьяные украинские офицеры устроили массовую драку в Киеве из-за девушек.

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Геннадий Плющев
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