Террористы совершили покушение на губернатора Кандагара

Кабул, 10 января. В Афганистане прогремели два новых взрыва. Об этом журналистам сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Инцидент произошел во время встречи губернатора Кандагара Хумаюна Азими с дипломатическим представителем Объединенных Арабских Эмиратов и главой региональной полиции. Согласно предварительной информации, Азими был ранен.

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из запрещенного в Российской Федерации движения «Талибан» организовали теракт в Кабуле.

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