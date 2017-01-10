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Террористы совершили покушение на губернатора Кандагара
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Террористы совершили покушение на губернатора Кандагара

Сегодня 19:01
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Террористы совершили покушение на губернатора Кандагара

Кабул, 10 января. В Афганистане прогремели два новых взрыва. Об этом журналистам сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Инцидент произошел во время встречи губернатора Кандагара Хумаюна Азими с дипломатическим представителем Объединенных Арабских Эмиратов и главой региональной полиции. Согласно предварительной информации, Азими был ранен.

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из запрещенного в Российской Федерации движения «Талибан» организовали теракт в Кабуле.

Читайте по теме: Афганские военные за сутки уничтожили 45 боевиков ИГИЛ и «Талибана»

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