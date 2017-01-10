Ответ Путина на новые санкции удивит Вашингтон - эксперт

Москва, 10 января. Американские сенаторы предлагают ввести очередной пакет антироссийских санкций в связи с приписываемыми России хакерскими атаками.

Документ предусматривает введение визовых ограничений, а также заморозку активов и счетов лиц, причастных, по мнению американских законодателей, к компьютерным взломам.

По мнению заместителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, эти инициативы направлены на то, чтобы окончательно разломать фундамент, благодаря которому можно выстроить отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Их цель - лишить пространства для маневра Трампа и его новую команду, которые, я надеюсь, выполняя свою предвыборную риторику, начнут выстраивать конструктивный диалог с РФ», — пояснил Данюк в комментарии интернет-изданию «Экономика сегодня».

Он также добавил, что президент России Владимир Путин четко дал понять, что методы санкционного воздействия не достигают ожидаемого результата, поэтому нет смысла на них реагировать и отвечать.