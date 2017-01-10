Житель Воронежа уснул рядом с зарезанной им женой

Воронеж, 10 января. Житель Воронежской области во время ссоры ударил свою жену ножом в живот, после чего лег спать. Наутро женщина скончалась. По данном факту возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что инцидент произошел в райцентре Семилуки вечером 7 января. После бурного застолья супруги поссорились, женщина начала оскорблять своего мужа. 42-летний мужчина пригрозил супруге расправой, однако та не успокоилась. Тогда мужчина ударил жену ножом в живот, после чего ссора прекратилась. Несмотря на серьезность раны, супруги решили не вызывать скорую помощь и легли спать.

Наутро мужчина обнаружил, что его жена не дышит. Он попросил соседей вызвать скорую, а сам сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).