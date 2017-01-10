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Житель Воронежа уснул рядом с зарезанной им женой
Происшествия

Житель Воронежа уснул рядом с зарезанной им женой

Сегодня 18:44
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Житель Воронежа уснул рядом с зарезанной им женой

Воронеж, 10 января. Житель Воронежской области во время ссоры ударил свою жену ножом в живот, после чего лег спать. Наутро женщина скончалась. По данном факту возбуждено уголовное дело. 

Уточняется, что инцидент произошел в райцентре Семилуки вечером 7 января. После бурного застолья супруги поссорились, женщина начала оскорблять своего мужа. 42-летний мужчина пригрозил супруге расправой, однако та не успокоилась. Тогда мужчина ударил жену ножом в живот, после чего ссора прекратилась. Несмотря на серьезность раны, супруги решили не вызывать скорую помощь и легли спать.

Наутро мужчина обнаружил, что его жена не дышит. Он попросил соседей вызвать скорую, а сам сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). 

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Владимир Багров
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