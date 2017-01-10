Главные новости 10 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 10 января.

Морозы заставили украинцев потреблять газ вдвое интенсивнее, чем надеялись в «Нафтогазе», что может привести к исчерпанию запасов. Украинские запасы газа резко похудели из-за лютых морозов

Осквернение памятника в Львовской области станет поводом для ноты в дипломатическое ведомство Украины. Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что предоставление Белоруссией безвизового въезда для граждан 80 стран является внутренним делом государства. Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

Американские специалисты смогли доказать, что сидячий образ жизни не настолько вредит здоровью. Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Мария Захарова дала достойную отповедь американской актрисе, которая успела забыть, что ее поведение также может быть для кого-то унизительным. Захарова переадресовала обвинения Стрип в «желании унижать» кабинету Обамы

Американские ученые провели множество исследований, благодаря которым смогли узнать, в каком возрасте у людей наступает старость. Ученые рассказали, когда люди начинают стареть

Американские военные летчики пожаловались на российских коллег, которые якобы летают, как им захочется. Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Армии правительства Сирии удалось прорвать оборону террористов «Исламского государства» в Восточной Гуте, в Алеппо турецкие военные ликвидировали почти 50 боевиков ИГИЛ. Сирия новости 10 января 2017 07.00: САА прорвала оборону ИГИЛ в Восточной Гуте, в Алеппо ликвидировали около 50 боевиков

Пилоты Военно-воздушных сил США заявили о ряде опасных сближений с самолетами российских ВКС, произошедших в небе над Сирией. Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Белый дом отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа