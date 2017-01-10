FAN-TV Лента новостей
Главные новости 10 января
Общество

Главные новости 10 января

Сегодня 18:35
65

Дайджест новостей за 10.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 10 января.

Морозы заставили украинцев потреблять газ вдвое интенсивнее, чем надеялись в «Нафтогазе», что может привести к исчерпанию запасов. Украинские запасы газа резко похудели из-за лютых морозов

Осквернение памятника в Львовской области станет поводом для ноты в дипломатическое ведомство Украины. Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что предоставление Белоруссией безвизового въезда для граждан 80 стран является внутренним делом государства. Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

Американские специалисты смогли доказать, что сидячий образ жизни не настолько вредит здоровью. Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Мария Захарова дала достойную отповедь американской актрисе, которая успела забыть, что ее поведение также может быть для кого-то унизительным. Захарова переадресовала обвинения Стрип в «желании унижать» кабинету Обамы

Американские ученые провели множество исследований, благодаря которым смогли узнать, в каком возрасте у людей наступает старость. Ученые рассказали, когда люди начинают стареть

Американские военные летчики пожаловались на российских коллег, которые якобы летают, как им захочется. Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Армии правительства Сирии удалось прорвать оборону террористов «Исламского государства» в Восточной Гуте, в Алеппо турецкие военные ликвидировали почти 50 боевиков ИГИЛ. Сирия новости 10 января 2017 07.00: САА прорвала оборону ИГИЛ в Восточной Гуте, в Алеппо ликвидировали около 50 боевиков

Пилоты Военно-воздушных сил США заявили о ряде опасных сближений с самолетами российских ВКС, произошедших в небе над Сирией. Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Белый дом отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа

комментарии
Алексей Громов
#новости #главные новости #новости 10 января
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 10 января

Сегодня 18:35
65

Власти Украины разбавляют газ, или Смогут ли жители Киева не околеть этой зимой

Сегодня 18:33
64

Качели Лукашенко: как аукнется Москве введенный Минском безвизовый режим

Сегодня 18:18
202

Реквием по Обаме: как слабость лидера США укрепила Россию на геополитическом олимпе

Сегодня 17:44
138

Сектантство или просвещение: как лекция о йоге обернулась судом в Петербурге

Сегодня 16:44
154
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

СБУ указала на ошибки в опубликованном Савченко списке пленных

18:39

Главные новости 10 января

18:35

Власти Украины разбавляют газ, или Смогут ли жители Киева не околеть этой зимой

18:33

Полицейский вынес из горящего дома в Сочи троих детей и их родителей

18:32

Савченко рассказала о существовании еще одного списка по Донбассу

18:31

Мотострелки военной базы РФ в Армении вышли на высокогорные полигоны

18:29

Танкисты ЮВО начали подготовку к танковому биатлону

18:27

Футболист ялтинского «Рубина»: Президент ФК блокирует номер, если спрашивают о зарплате

18:26

Медведчук назвал утопией курс Украины на евроинтеграцию

18:23

Президент ялтинского «Рубина»: Сам разберусь с игроком

18:20

Стало известно, какие исправительные работы назначили Багдасарян

18:19

Качели Лукашенко: как аукнется Москве введенный Минском безвизовый режим

18:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
СБУ указала на ошибки в опубликованном Савченко списке пленных
Читать
Закрыть