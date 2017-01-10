Авианосец «Адмирал Кузнецов» модернизируют петербургские конструкторы

Санкт-Петербург, 10 января. Минобороны РФ заключило договор с Невским проектно-конструкторским бюро о модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Точный перечень работ, которые предстоит выполнить Невскому ПКБ, является секретной информацией, однако проект модернизации, предполагают эксперты, будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Прежде всего, проектировщики должны обратить внимание на тот реальный боевой опыт, который «Кузнецов» получил у берегов Сирии. Также эксперты считают, что модернизации подвергнется силовая установка, радиолокационный и гидроакустический комплексы.