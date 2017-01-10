Экс-министра экономики Казахстана задержали за взятки

Астана, 10 января. Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом журналистам во вторник рассказали официальные представители Национального бюро страны по противодействию коррупции.

Как передает «Парламентская газета», Бишимбаев подозревается в получении взяток в особо крупных размерах. Сейчас экс-министр находится в СИЗО.

Напомним, ранее стало известно о том, что во Франции был арестован бывший председатель правительства Косово Рамуш Харадинай.

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