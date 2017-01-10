Сирия сегодня: помощь Алеппо и Дейр эз-Зору, 20 погибших в Идлибе из-за атаки США

Сирия, 10 января. Сирийская оппозиция не получала приглашения не переговоры в Астане, ВВС США нанесли авиаудар по провинции Идлиб, Россия продолжает помогать жителям Алеппо и Дейр эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Приглашение в Астану

Генеральный секретарь координационного совета Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья Азиз сообщил представителям СМИ, что ВКП пока не приглашали к участию в межсирийских переговорах, которые пройдут в Астане 23 января.

По его словам, комитет пока не ознакомлен с повесткой дня и решение об участии в процессе по урегулированию сирийского конфликта будет принято только после того, как ВКП получит приглашение и узнает, кто будет участвовать в переговорах. Он подчеркнул, что ВКП заинтересован в том, чтобы в Астане встретились все стороны конфликта без исключения, добавив, что не видит никаких препятствий для участия курдов.

Официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага в свою очередь заявил, что комитет пока не готов дать ответ, будет ли он обсуждать на встрече вопрос конституционного референдума в Сирии.

США атаковали Идлиб

Более 20 гражданских погибли в населенном пункте Сармада, расположенном в провинции Идлиб, в результате авиаудара, нанесенного ВВС США.

Об этом сегодня сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По имеющимся данным, американская авиация нанесла удар еще 3 января по району, где действует режим перемирия. Вашингтон не уведомлял российскую сторону о намерении провести бомбардировку. Герасимов также напомнил события сентября прошлого года, когда самолеты возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по позициям сирийских правительственных войск в Дейр эз-Зоре, якобы перепутав их с террористами. Результатом этого нападения стало наступление ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.).

Помощь жителям Алеппо и Дейр эз-Зора

Россия продолжает оказывать поддержку мирным жителям Сирийской Арабской Республики, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Согласно озвученной им информации, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли более чем 136 тысячам жителей Алеппо выйти из города. Также специалисты из России обезвредили 23 тысячи взрывоопасных предметов и доставили 1100 т гуманитарной помощи пострадавшим в войне сирийцам. Герасимов добавил, что городу Дейр эз-Зору также была оказана необходимая помощь — туда доставили более 2500 т гуманитарных грузов.