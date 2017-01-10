Жители Алеппо получили три тонны гумпомощи от России

Москва, 10 января. Жители сирийского Алеппо за сутки получили три тонны гуманитарной помощи от Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщается в бюллетене, опубликованном Минобороны РФ.

Шесть гуманитарных акций прошли в районах Аль-Исмаилия, Аз-Захра, Шейх-Таха, Захабия, Шейх-Максуд и в школе Мааз Бен Джабаль.

«Местным жителям произведена передача более 3 тонн гуманитарных грузов», — говорится в документе.

В Алеппо также продолжают свою работу пункты горячего питания, где жители восточных районов города могут получить предметы первой необходимости.

Число присоединившихся к перемирию населенных пунктов за последние сутки не изменилось и составляет 1097.

Напомним, российские саперы продолжают обезвреживать мины, которые оставили в Алеппо сирийские боевики.