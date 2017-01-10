Савченко рассказала о существовании еще одного списка по Донбассу

Киев, 10 января. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко после публикации списка пленных в Донбассе сообщила о наличии еще одного списка. Однако его предавать гласности она пока не намерена, поскольку тот еще не доработан. Об этом она сообщил а в ходе брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

По словам Савченко, в новом списке содержатся имена тех, «кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив». Однако список Савченко пока не доработала и поэтому не может публиковать. Когда она закончит работу, нардеп также не уточнила.

Ранее Савченко опубликовала в своем Facebook список пленных в Донбассе как со стороны ВСУ, так и ополчения.