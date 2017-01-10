Танкисты ЮВО начали подготовку к танковому биатлону

Ростов-на-Дону, 10 января. Более 200 танкистов Ставропольского края и Кубани начали интенсивные тренировки экипажей по программе подготовки к Армейским международным играм-2017.

Тренировки проходят на полигонах Николо-Александровское и Молькино, будущим участникам соревнований предоставлены более 30 танков Т-72БЗ. Мехводы отрабатывают прохождение трасс повышенной сложности с траншеями, рвами, колейными мостами и минными заграждениями. Экипажи тренируются в стрельбе из башенного орудия по мобильным мишеням и целям, имитирующим низколетящие вертолеты на расстоянии до 2200 метров.