Полицейский вынес из горящего дома в Сочи троих детей и их родителей

Сочи, 10 января. В Сочи полицейский Владимир Новиков вместе с другом спас от гибели многодетную семью, которая не могла выбраться из объятого пламенем дома. При этом старший участковый не стал хвастаться своим подвигом — о его поступке коллеги узнали от свидетелей пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, пришедший в гости полицейский внезапно услышал крики о помощи, доносившиеся из соседнего дома. Мужчина вывел из горящего дома мать и ее детей, а потом вынес и главу семейства, потерявшего сознание из-за ядовитого дыма, сообщает «Свободная пресса».

«В настоящее время руководством УВД по г. Сочи рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника», — отметили в пресс-службе.