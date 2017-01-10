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Мотострелки военной базы РФ в Армении вышли на высокогорные полигоны
Россия

Мотострелки военной базы РФ в Армении вышли на высокогорные полигоны

Сегодня 18:29
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Мотострелки военной базы РФ в Армении вышли на высокогорные полигоны

Москва, 10 января. Мотострелковые подразделения российской военной базы в Армении приступили к боевой подготовке на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что к полевым занятиям привлечены более 1000 военнослужащих, которые в течение месяца проведут ряд занятий в экстремальных климатических условиях на высоте от 1,5 до 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

«Полевой выход начался с проверки боевой готовности подразделений, совершения ими 30- и 100-километровых маршей на полигоны соединения по автомагистралям и пересеченной местности», — говорится в сообщении.

В ходе занятий военнослужащие научатся применять  современные комплексы разведки, управления и связи, а также освоят новейшую экипировку «Ратник». На финальном этапе полевых занятий военнослужащие сдадут нормативы по основным предметам боевой подготовки.

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Кирилл Иванов
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