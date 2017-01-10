СБУ указала на ошибки в опубликованном Савченко списке пленных

Киев, 10 января. Служба безопасности Украины (СБУ) считает некорректными списки пленных в Донбассе, которые опубликовала народный депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об том журналистам заявил представитель СБУ Юрий Тандит.
По мнению Тандита, персональными данными людей якобы смогут воспользоваться мошенники, планирующие шантажировать родственников военнопленных.
Напомним, ранее Донецкая народная республика раскритиковала предложения по обмену военнопленными, которые озвучила украинский депутат Надежда Савченко.
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