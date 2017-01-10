СБУ указала на ошибки в опубликованном Савченко списке пленных

Как вы думаете, есть ли на Украине фашизм?

Да, нынешний режим на Украине - откровенно националистический, тоталитарный, можно сравнить его с фашистским. Украина еще не достигла стадии фашистского государства, просто власть попустительствует националистам, позволяя творить насилие над неугодными. Никакого фашизма на Украине нет, а отдельные инциденты с убийством несогласных нельзя считать государственной идеологией. Украина - образцовое демократическое государство, где нет места насилию, национализму, русофобии и антисемитизму. Проголосовать Все опросы