«Парнас» опоздал с подачей иска об отмене результатов выборов 2016 года

Москва, 10 января. Партия «Парнас» подала в Верховный суд России иск против ЦИК с требованием отменить результаты прошедших 18 сентября 2016 года выборов в Госдуму РФ. Однако старания партии оказались напрасными: срок подачи исков по данному вопросу истек еще в прошлом году.

В ЦИК уточнили, что подача исков для обжалования результатов возможна в течение трех месяцев, т.е. срок подачи истек еще в прошлом году, в 20-х числах декабря.

«Почему в такой срок (подала иск ПАРНАС), я думаю, они сами пояснят, что они имели в виду», — сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Гришина отметила, что Верховный суд в первую очередь будет рассматривать процедурные моменты, в том числе и срок подачи заявления.

Напомним, партия «Парнас» набрала чуть более 384 тыс. голосов, или 0,73% голосов избирателей. Для прохождения в Думу было необходимо преодолеть 5%-ный барьер.