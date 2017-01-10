Президент ялтинского «Рубина»: Сам разберусь с игроком

Ялта, 10 января. Федеральное агентство новостей связалось с главой «Рубина» из Ялты Павлом Кандулом, который прокомментировал конфликт с защитником команды Евгением Наталичем, обвинившим президента в невыплатах зарплаты.

Как стало известно ФАН, ситуация с защитником ялтинской команды Евгением Наталичем, ранее заявившем о невыплатах зарплат, уже урегулирована. Об этом сообщил президент «Рубина» Павел Кандул. "Насколько я знаю, все вопросы с ним уже закрыты", — прокомментировал Кандул. На уточняющий вопрос о том, о каких вопросах идет речь, президент ялтинцев заявил, что нужно дать ему самому разобраться с Наталичем, и повесил трубку.