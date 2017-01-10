Более 600 кубанских казачек захотели стать воинами-контрактниками

Краснодар, 10 января. Более 600 кубанских казачек пришли в военкоматы Краснодарского края с желанием отправиться служить по контракту в частях Южного военного округа в 2016 году.

Сотрудники военкоматов были рады видеть этих будущих воительниц, ведь в 2013 году подобных обращений было всего несколько десятков. Тем более что сейчас на пункты отбора все чаще приходят женщины с высшим образованием, а такие люди, отмечают в призывных комиссиях, войскам нужны. Кандидатки могут выбрать должности рядовых или сержантов в общевойсковой армии ЮВО, на Черноморском флоте, Каспийской флотилии или отправиться в части ВВС и ПВО.