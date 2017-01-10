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Стало известно, какие исправительные работы назначили Багдасарян
Общество

Стало известно, какие исправительные работы назначили Багдасарян

Сегодня 18:19
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Стало известно, какие исправительные работы назначили Багдасарян

Москва, 10 января. Гонщица Мара Багдасарян приступила к исправительным работам. Как сообщил ее адвокат, девушка занимается документооборотом в офисе.

Багдасарян выполняет обязанности подсобного рабочего в учреждении ЖКХ — управляющей компании при многоквартирном доме. Ее планировалось привлечь к уборке дворовых территорий, однако из-за состояния здоровья она выполняет бумажную работу.

Защитник Багдасарян сообщил, что выбор деятельности связан с состоянием ее здоровья. В ноге у гонщицы установлен стальной штырь, из-за которого она не может подолгу стоять на морозе. Он также рассказал телеканалу РЕН ТВ, что причиной проблем со здоровьем стритрейсерши стало ДТП, после которого некоторые органы у нее «не функционируют должным образом», сообщает Lenta.ru.

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Катерина Михайлиди
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