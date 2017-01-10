Киев, 10 января. Лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук назвал разворот страны в сторону евроатлантической интеграции утопичным.

Представитель от Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук прокомментировал состояние, в котором находится страна, выбравшая курс на “евроинтеграцию”. “Украина находится под внешним управлением, ростовщики диктуют нам свои условия: как жить, с кем торговать, какие тарифы устанавливать”, — написал украинский политик в своем Facebook.

При этом Медведчук подчеркнул, что Украине не единожды дали понять — членства в ЕС и НАТО не будет. Представитель контактной группы также задался вопросом, ради чего все еще “евроинтеграторы” продолжают придерживаться выбранного курса, расколовшего общество и сдавшего независимость Украины.



