Назначена дата слушаний по делу ЮКОСа в апелляционном суде Гааги

Гаага, 10 января. Заседание в апелляционном суде Гааги по делу ЮКОСа пройдет 16 января. Об этом сообщила официальный представитель международного судебного органа Маартье Вервей.

«Слушания запланированы на 16 января. Все участвующие в разбирательстве стороны будут присутствовать на заседании», — пояснила она.

Стоит напомнить, что 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги отменил решение Постоянной палаты третейского суда, который в 2014 году обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Окружной суд постановил, что международный арбитраж не обладал полномочиями для рассмотрения спора между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа. После этого проигравшая сторона подала жалобу в апелляционный суд Гааги.