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Анкара обвинила Обаму в нагнетании кризиса в Сирии
Политика

Анкара обвинила Обаму в нагнетании кризиса в Сирии

Сегодня 17:57
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Анкара обвинила Обаму в нагнетании кризиса в Сирии

Анкара, 10 января. Власти Турции обвинили американское руководство в неспособности урегулировать сирийский кризис. По словам вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, вооруженный конфликт в Сирии продолжается лишь потому, что у действующего президента США Барака Обамы нет мирного плана.

«Те, кто говорят о совместных авиаударах по террористам, должны проанализировать свою историю и вспомнить, как они укрывали кровавых диктаторов. Если бы у нас только были фотографии западных лидеров, которые стоят рядом с Анастасио Сомосой» (никарагуанский военный и государственный деятель — прим. ФАН), Муаммаром Каддафи и Саддамом Хуссейном», — отметил он. 

Куртулмуш обвинил западные страны в развязывании войн и предупредил их, что они сами могут стать жертвами выкормленных ими террористов.

«Они поддерживают террористические организации, пытаясь отстоять свои региональные интересы, поскольку у них нет наземных войск в этих регионах», — цитирует вице-премьера турецкая газета Hurriyet.

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Геннадий Плющев
#барак обама #нуман куртулмуш
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