Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Сирия, 10 января. Сирийская армия и ее союзники продолжают вести затяжные бои с боевиками в провинции Дамаск, отряды «Демократических сил Сирии» отбили у террористов ИГ еще один населенный пункт в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Отряды сирийской армии, поддерживаемые бойцами «Хезболлы», начали неожиданное наступление на позиции боевиков в районе населенного пункта Айн аль-Фиджа в долине Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск, где в последние дни идут затяжные бои между правительственными силами и вооруженными формированиями.

Провинция Алеппо

Источники в оппозиции утверждают, что артиллерия сирийской армии открыла огонь по позициям боевиков в селении Маарат Аль-Артик западнее Алеппо.

Провинция Хомс

ВВС Сирии продолжают бомбить скопления боевиков ИГ* в районе населенного пункта Изз Ад-Дин в северной части провинции Хомс. В то же время правительственные войска ведут тяжелые бои с террористами в провинции.

Местные источники также сообщают, что два боевика ССА** были убиты в ходе столкновений с террористами ИГ в районе Джалегм восточнее Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр эз-Зор террористы ИГ казнили жителя города Аль-Букамаль по обвинению в сотрудничестве с группировкой «Новая сирийская армия». Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар».

Провинция Даръа

Боевые вертолеты, принадлежащие ВВС Сирии, сбросили бочковые бомбы на позиции боевиков в районе деревни Ком Ар-Румман в провинции Даръа, как утверждают оппозиционно настроенные активисты.

Провинция Идлиб

В восточной части провинции Идлиб, которая стала в последние месяцы основным оплотом боевиков в Сирии, ВКС России нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенного пункта Сармин. Сведений о пострадавших среди местных жителей не поступало. Об этом сообщают оппозиционные источники.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии»**** в ходе успешных боев с террористами ИГ установили контроль над деревней Джуб Аш-Шаир и тремя прилегающими к ней фермами в районе населенного пункта Айн Исса в восточной части провинции Ракка.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе Укайрибат севернее города Хама, как утверждают оппозиционные источники.

Ирак

Правительственные силы при поддержке шиитского и суннитского ополчения, курдских отрядов «Пешмерга» и международной антитеррористической коалиции сумели в ходе затяжных боёв с боевиками ИГ установить контроль над районами Сукар и Дуббат прилегающими к берегу Тигра, в Мосуле, существенно продвинувшись в операции по освобождению второго по величине города в стране от террористов. Об этом сообщают источники в иракских силовых структурах.

С другой стороны, боевики перерезали подачу воды в десятки освобожденных районов Мосула в попытке отсрочить свое поражение. Террористы перекрыли подачу воды в 30 районов в восточной части города, в то время как жители еще 10 районов страдают от постоянных перебоев в водоснабжении, так как водонапорные станции остаются под контролем ИГ. Об этом сообщил сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на члена совета провинции Найеава Хуссама аль-Аббара. Источник также подтвердил, что главари ИГ отдали своим боевикам приказ бомбить из гранатометов находящиеся под контролем правительственных сил населенные районы города.

В то же время, сотрудник полиции и мирный житель погибли в результате четырех взрывов, прогремевших во вторник в Багдаде. Как утверждают силы безопасности, семь человек, среди них два полицейских, также получили раны различной степени тяжести. Источники сообщают, что два взрывных устройства были приведены в действие в торговом районе на юго-западе иракской столицы, в то время как еще два сработали в южном районе города и в одном из его северных пригородов.