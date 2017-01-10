Качели Лукашенко: как аукнется Москве введенный Минском безвизовый режим

Введение Минском безвизового порядка въезда в страну для граждан 80 стран — внутренние дела Белоруссии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Необходимо было уже давно отменить архаизмы при пересечении белорусской границы, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил свою подпись в указе, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска национальный аэропорт «Минск» для граждан 80 государств. Действие документа распространяется на 39 стран Европы, включая весь Европейский союз.

«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России отметил, что при принятии подобного решения Лукашенко советовался с Москвой для того, чтобы исключить проецирование безвизового режима на Россию.

«Порядок въезда в Белоруссию для иностранцев, в том числе из Евросоюза и Соединенных Штатов, ранее был несколько архаичным. На въезде граждане других стран были обязаны заполнять листочек (ваучер), согласно которому их пропускали. Поэтому отмена этих архаичных инструментов пойдет Минску только на пользу. Лично наблюдал, как иностранцев из Европы и США мучили на границе Белоруссии, в то время как я, как гордый обладатель российского паспорта, проходил контроль за считанные минуты. Нужно понимать, что в отмене виз ничего страшного нет, потому что такой въезд не предусматривает пересечение границы без проверки документов по всем базам, от Интерпола до таможни», — поясняет ситуацию Асафов.

Дмитрий Песков также напомнил, что таможенные службы, на пару с правоохранителями двух стран, долгое время находились в постоянной координации, в том числе в рамках Союзного государства. Это позволило разработать документ, который бы практически полностью исключал незаконное нарушение границы России и Белоруссии.

«Вопрос в том, есть ли в подобном решении политика? Мы помним, что у нас с Минском существует неразрешенный конфликт по углеводородам, связанный с нефтью, несогласованными тарифами и компенсациями. Поэтому на фоне этого конфликта решение об отмене виз выглядит выпадом в сторону западных союзников по принципу «если Россия не хочет идти на наши условия, то мы будем сотрудничать с ЕС и США». Вот такой акцент, конечно, есть, потому что вопрос о скидке на углеводороды присутствует постоянно. Дело в том, что нет смысла кормить скидками политические элиты, даже наших дружеских стран. Сотрудничество нужно строить иначе: проводить различные фестивали, устраивать мероприятия и выстраивать общекультурное взаимодействие. Одним словом — работа с населением, а не банальное выставление скидок для элит. Какой-то особой опасности от безвизового режима нет, тут больше нефтегазовый шантаж выступает на первый план. Но для Лукашенко вообще эта позиция достаточно нормально. Он же всегда, как на качелях, — баланс соблюдает», — заключил Асафов.