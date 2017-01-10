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Иркутские дети обнаружили в новогоднем подарке губернатора червивые конфеты
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    Иркутские дети обнаружили в новогоднем подарке губернатора червивые конфеты

    18:14  10 Января 2017
    2002

    Иркутские дети обнаружили в новогоднем подарке губернатора червивые конфеты

    Иркутск, 10 января. Жители Иркутской области пожаловались в Роспотребнадзор на червей, которые обнаружились в новогодних подарках от губернатора для детей из малоимущих семей. В ведомстве уже начали расследование этого инцидента.

    «На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде – белый налет. Все это свидетельствует о нарушении условий хранения и длительности хранения»,  — пояснила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова.

    По ее словам, эксперты в настоящее время выясняют происхождение товара и условия его хранения. Если губернаторские подарки действительно были ненадлежащего качества, виновных привлекут к ответственности.

    При этом в пресс-службе правительства Иркутской области отмечают, что подарки, финансировавшиеся из бюджета региона и за счет спонсоров, в преддверии Нового года получили как минимум 98 тыс. детей. 

    Автор: Ксения Тасманова
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