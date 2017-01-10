Иркутские дети обнаружили в новогоднем подарке губернатора червивые конфеты

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Иркутск, 10 января. Жители Иркутской области пожаловались в Роспотребнадзор на червей, которые обнаружились в новогодних подарках от губернатора для детей из малоимущих семей. В ведомстве уже начали расследование этого инцидента.

«На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде – белый налет. Все это свидетельствует о нарушении условий хранения и длительности хранения», — пояснила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова.

По ее словам, эксперты в настоящее время выясняют происхождение товара и условия его хранения. Если губернаторские подарки действительно были ненадлежащего качества, виновных привлекут к ответственности.

При этом в пресс-службе правительства Иркутской области отмечают, что подарки, финансировавшиеся из бюджета региона и за счет спонсоров, в преддверии Нового года получили как минимум 98 тыс. детей.