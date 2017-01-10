Франция хочет создать общеевропейскую систему обороны

Париж, 10 января. Страны Евросоюза должны создать единую систему обороны. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, который встретился с председателем правительства Италии Паоло Джентилони.

«Мы живем в опасном мире, в котором существует серьезная террористическая угроза. Террористы уже наносили удары в различных странах Европы», — подчеркнул французский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Военно-воздушные силы Франции нанесли авиаудар по позициям боевиков «Исламского государства» (деятельность данной организации полностью запрещена на территории Российской Федерации) в Сирии.

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