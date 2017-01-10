Kia и Hyundai подняли цены на самые популярные в России модели авто

Москва, 10 января. В текущем году самые популярные для российских автолюбителей корейские авто Kia, Hyundai значительно подорожали.

Hyundai Solaris в базовой комплектации Active в 2017 году будет по-прежнему стоить 632 900 рублей, но седан и хэтчбек с АКП станет продаваться по цене в 753 900 рублей. Автоконцерн обновил ценник для машин с мотором 1,6 л и механической коробкой передач до 743 900 рублей, изменилась стоимость и на 6АКП и равна 783 900 рублей.

Бюджетный вариант Kia Rio в стандартном комплекте с января 2017 подорожает на 10 тысяч рублей, цена на хэтчбек достигнет отметки в 669 900 рублей. Топ-версия Premium Navi будет реализовываться на отечественном рынке по цене в 931 900 рублей. Известно, что данные модели авто снабжены Эра-Глонасс.