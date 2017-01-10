Минобороны РФ опровергло сообщения о строительстве в Абхазии военного полигона

Санкт-Петербург, 10 января. Минобороны РФ опровергло заявление о том, что Россия якобы строит полигон селе Цебельда в Абхазии, сделанное советником главы Грузии Тенгизом Пхаладзе. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, никаких работ там вести не планируется.

В ведомстве заявили, что сообщения о строительстве российского военного полигона вызвали недоумение.