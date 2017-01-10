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Минобороны РФ опровергло сообщения о строительстве в Абхазии военного полигона
Политика

Минобороны РФ опровергло сообщения о строительстве в Абхазии военного полигона

Сегодня 17:53
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Минобороны РФ опровергло сообщения о строительстве в Абхазии военного полигона

Санкт-Петербург, 10 января. Минобороны РФ опровергло заявление о том, что Россия якобы строит полигон селе Цебельда в Абхазии, сделанное советником главы Грузии Тенгизом Пхаладзе. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, никаких работ там вести не планируется.

В ведомстве заявили, что сообщения о строительстве российского военного полигона вызвали недоумение.

«Никаких строительных или иных работ в селе Цебельда Республики Абхазия в интересах 7-й военной базы Вооруженных Сил РФ не проводилось и не планируется», — говорится в заявлении ЮВО.

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Катерина Михайлиди
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