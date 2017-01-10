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Ученые раскрыли преимущества лысых мужчин
Общество

Ученые раскрыли преимущества лысых мужчин

Сегодня 18:12
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Ученые раскрыли преимущества лысых мужчин

Таллахасси (Флорида, США), 10 января. Облысение у мужчин является неугрожающей формой социального доминирования. Лысые мужчины отличаются большей социальной зрелостью, умом, образованностью и честностью, нежели мужчины, имеющие много волос. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с доктором Фрэнком Мускареллой, передает MailOnline. 

По статистике, около 45% мужчин в возрасте 35 лет имеют заметное выпадение волос; в возрасте 60 лет таких мужчин становится больше — 65%. 

Исследователь из Университета Барри во Флориде Фрэнк Мускарелла высказал предположение, что «облысение у мужчин развилось в качестве сигнала умиротворения и сигнализирует доброкачественное, неугрожающее доминирование». 

Ученые провели исследование, в котором задействовали множество добровольцев из числа представителей сильного пола. Ученые составили рейтинги физической привлекательности, агрессивности, умиротворения и социальной зрелости. Последняя включала такие факторы, как честность, интеллект и социальный статус. Исследование показало, что самые высокие рейтинги имели лысые мужчины, а низкие — мужчины, обладающие шикарной шевелюрой. Кроме того, лысые мужчины показали высшие рейтинги дипломатии, а мужчины с копной волос — высшие рейтинги агрессивности. 

«Существует большая часть литературы, которая показывает, что, хотя женщины хотят физически привлекательных мужчин, их также очень привлекают признаки высокого социального доминирования», — добавляет исследователь. 

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Владимир Багров
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