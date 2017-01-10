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В Италии арестовали кибершпионов, охотившихся за главой ЕЦБ
Весь мир

В Италии арестовали кибершпионов, охотившихся за главой ЕЦБ

Сегодня 17:40
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В Италии арестовали кибершпионов, охотившихся за главой ЕЦБ

Рим, 10 января. Полиция Италии заявила об аресте двоих кибершпионов, следивших за главой Европейского центрального банка Марио Драги и экс-премьером страны Маттео Ренци.

Подозреваемыми оказались 45-летний инженер-ядерщик Джулио Оччионеро и его 49-летняя сестра Франческа Мария. Местные СМИ уточняют, что подозреваемые следили и за другими высокопоставленными персонами.

Кроме того, правоохранители смогли вскрыть целую систему кибершпионажа за политиками, бизнесменами и чиновниками в Италии, пишет газета «Известия».

 

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Ярослава Замысловатова
#маттео ренци #марио драги
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