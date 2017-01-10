Петербуржцы с 6 января стоят в очереди во Дворец бракосочетания ради трех семерок

Санкт-Петербург, 10 января. Мистическая цифра заставила петербуржцев стоять в очереди перед Дворцом бракосочетаний №1 в самый лютый мороз.

Вера в то, что три семерки на штампе в паспорте принесут браку долговечность и удачу заставила будущих супругов выстроиться в очередь перед ЗАГСом уже 6 января. Вереница жаждущих попасть на бракосочетание в дату со счастливыми цифрами растянулась вдоль Английской набережной и завернула на Замятин переулок. Некоторых двадцатиградусный мороз заставил спрятаться в машины, менее везучие дежурили на улице, дрожа от холода и предвкушая красивую свадьбу через семь месяцев. Сотрудники Дворца организовали для них горячий чай, ведущего и аниматоров, сообщает Комсомольская Правда.