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Петербуржцы с 6 января стоят в очереди во Дворец бракосочетания ради трех семерок
Россия

Петербуржцы с 6 января стоят в очереди во Дворец бракосочетания ради трех семерок

Сегодня 18:01
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Петербуржцы с 6 января стоят в очереди во Дворец бракосочетания ради трех семерок

Санкт-Петербург, 10 января. Мистическая цифра заставила петербуржцев стоять в очереди перед Дворцом бракосочетаний №1 в самый лютый мороз.

Вера в то, что три семерки на штампе в паспорте принесут браку долговечность и удачу заставила будущих супругов выстроиться в очередь перед ЗАГСом уже 6 января. Вереница жаждущих попасть на бракосочетание в дату со счастливыми цифрами растянулась вдоль Английской набережной и завернула на Замятин переулок. Некоторых двадцатиградусный мороз заставил спрятаться в машины, менее везучие дежурили на улице, дрожа от холода и предвкушая красивую свадьбу через семь месяцев. Сотрудники Дворца организовали для них горячий чай, ведущего и аниматоров, сообщает Комсомольская Правда.

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Алексей Громов
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СБУ указала на ошибки в опубликованном Савченко списке пленных
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