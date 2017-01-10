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Полиция нашла у ограбившей Кардашьян банды 300 тысяч евро
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Полиция нашла у ограбившей Кардашьян банды 300 тысяч евро

Сегодня 17:38
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Полиция нашла у ограбившей Кардашьян банды 300 тысяч евро

Париж, 10 января. Французские полицейские изъяли у подозреваемых в ограблении американской звезды Ким Кардашьян 300 тыс. евро. Эксперты полагают, что эти деньги преступники получили в обмен на украденные у фотомодели драгоценности. 

По данным газеты Figaro, общая стоимость похищенного имущества Ким Кардашьян оценивается в 9 млн евро. При этом 4 млн евро стоило кольцо, которое преступники унесли с собой. Ювелирные украшения полиция пока не обнаружила, сообщает Лента.Ру.

Напомним, ранее правоохранительными органами Франции были задержаны 16 человек по делу об ограблении американской теледивы. Популярная участница реалити-шоу была ограблена в своем гостиничном номере бандой злоумышленников в полицейской форме. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной, после чего унесли шкатулку с драгоценностями и мобильные телефоны Кардашьян. 

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Ксения Тасманова
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