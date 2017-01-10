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Шойгу дал два совета главе Пентагона, «обнулившему» усилия РФ в борьбе с ИГ
Политика

Шойгу дал два совета главе Пентагона, «обнулившему» усилия РФ в борьбе с ИГ

Сегодня 17:35
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Шойгу посоветовал главе Пнетагона быть аккуратнее в оценке действий РФ в Сирии

Москва, 10 января. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посоветовал главе Пентагона Эштону Картеру быть аккуратнее, оценивая роль России в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — заявил Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны РФ.

Министр также добавил, что Россия в Сирии выполнила главную задачу, в то время как коалиция во главе с США «сработала не просто по нулям, а в минус».

Стоит напомнить, что ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что Москва обещала бороться с ИГИЛ, однако не сдержала свое слово, так как Россия ничего не сделала для урегулирования ситуации в Сирии.

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Кирилл Иванов
#сергей шойгу
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