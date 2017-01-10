Киев предсказал «реакцию Кремля» на публикацию Савченко имен содержащихся в Донбассе пленных

Киев, 10 января. Украинский депутат Надежда Савченко может всерьез затормозить процесс обмена военнопленными. Такое мнение во вторник выразил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, комментируя решение народной избранницы обнародовать список пленных украинцев.

«Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс. А Кремль займет позицию: «как в Украине порядка не было, так и нет в этом отношении», — отметил он.

Бессмертный, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в замедлении этих процессов, пишут украинские СМИ.

Напомним, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе как со стороны ВСУ, так и со стороны ополченцев, и призвала провести обмен.