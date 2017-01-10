Белоруссия заявила, что учла интересы России при введении пятидневного безвизового режима

Минск, 10 января. Официальный Минск, принимая решение о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, учитывал интересы России. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Игорь Фисенко.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он заявил: «Мы учитывали интересы российской стороны». Белорусский министр напомнил, что пятидневный безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, и тех, кто вылетает в российские аэропорты.

Фисенко отметил, что подобные решения властей не требуют согласования с другой стороной, однако принято ее уведомлять. В частности, белорусская сторона проинформировала российскую об этих мерах в ходе последней консультации консульских служб двух стран.