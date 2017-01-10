Террористическую угрозу ИГИЛ из Сирии и Ирака Испания и Франция остановят вместе

Париж, 10 января. Испанские силовики провели более двухсот антитеррористических операций с 2004 года, в ходе которых были задержаны 737 человек.

Испания с 2015 года подняла уровень террористической угрозы до четвертого, в ходе рейдов силовиков были задержаны 176 террористов. По данным правительства, с 2004 года в стране было было проведено 206 антитеррористических операций. Сегодня глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо встретился с французским коллегой Брюно Ле Ру. На встрече двух глав силовых ведомств обсуждались меры по противодействию угрозе, исходящей от боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). Соидо и Ле Ру выразили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с террористами.