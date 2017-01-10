Мексика не хочет платить Трампу за строительство стены на границе с США

Мехико, 10 января. Мексиканская сторона не собирается платить за строительство стены на границе с Соединенными Штатами Америки. Об этом журналистам заявил новый министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

«Это вопрос нашего достоинства», — жестко подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп принял решение скорректировать свои планы по строительству стены на границе с Мексикой.

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