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Мексика не хочет платить Трампу за строительство стены на границе с США
Политика

Мексика не хочет платить Трампу за строительство стены на границе с США

Сегодня 17:28
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Мексика не хочет платить Трампу за строительство стены на границе с США

Мехико, 10 января. Мексиканская сторона не собирается платить за строительство стены на границе с Соединенными Штатами Америки. Об этом журналистам заявил новый министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

«Это вопрос нашего достоинства», — жестко подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп принял решение скорректировать свои планы по строительству стены на границе с Мексикой.

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Алексей Громов
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