Будь он вечно проклят: Кадыров раскрыл свое отношение к Сталину

Грозный, 10 января. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проклял советского вождя Иосифа Сталина за то, что тот якобы подвел к пропасти российский народ.

Свое отношение к Сталину чеченский лидер выразил в посте в Instagram, посвященном Дню восстановления государственности чеченского народа. По словам Кадырова, ровно 60 лет назад чеченский народ был реабилитирован и получил возможность вернуться на землю отцов после продолжительной депортации.

«После ужасов депортации они (чеченцы. — Прим. ФАН) нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — написал Кадыров, поблагодарив при этом Никиту Хрущева за восстановление справедливости.

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