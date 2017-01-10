Певица Глюкоза взорвала Instagram откровенными фото из Вьетнама

Москва, 10 января. Певица Глюкоза взорвала соцсети своими откровенными фото из Вьетнама. На снимках она позирует в мокром купальнике. Часть подписчиков обрадовались публикациям, похвалив Наталью Ионову за отличную форму, но нашлись и те, кто восторга не разделил и даже оскорбился.

Фото появились в Instagram певицы. «Сколько сил вложено в эту фигуру-чертовски сексуальна», — отметила пользователь под ником halloweenka. С ней согласился и alymsamidin, отметив, что «такую фигуру надо всегда показывать». Однако некоторые подписчики разразились гневными комментариями. «Ощущение, что Глюкоза не певица, а стриптизерша! все уже давно поняли, что у нее идеальная фигура, но пора бы остановиться…», — считает tchistiakova. s. «Мне как женщине и матери кстати тоже не приятно смотреть на такие фото», — отрезала belikova_lena.

Как сообщает «Свободная пресса», первые фотографии из отпуска Ионова опубликовала 2 января, сообщив, что дает старт своим маленьким каникулам во Вьетнаме.