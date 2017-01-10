Подросток изнасиловал женщину на поминках своего отца в Чувашии

Москва, 10 января. В Чувашии несовершеннолетний подросток изнасиловал 34-летнюю соседку на поминках своего отца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства инцидент произошел 12 октября 2016 года в одной из деревень Канашского района Чувашии. В доме подростка собрались соседи на поминки его отца, среди них была 34-летняя женщина, которая впоследствии стала жертвой.

Когда женщина собралась уходить, подросток вызвался ее проводить. Однако на улице 17-летний парень набросился на женщину, избил, а затем повалил на землю и изнасиловал. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по данному факту завершено, а материалы переданы для рассмотрения в суд.