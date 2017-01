Жертвы обмана: как «красная угроза» лишила США рассудка

Политологи спорят о том, находимся ли мы сейчас действительно в состоянии новой холодной войны, однако большинство не замечают того, что мы снова увязли в борьбе с новой «красной угрозой» — уже третьей с начала прошлого века.

Федеральное агентства новостей представляет перевод статьи «Обвинения в адрес России только помешают США» («Blaming Russia Will Only Hold America Back»), опубликованной аналитическим порталом The National Interest. Автор статьи: Николай Петро (Nicolai N. Petro)

Выражение «красная угроза» вызывает в воображении образы неправомерных «рейдов Палмера» в 1919-1920 годах и печально известной комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Первая «красная угроза» была по большей части направлена против анархистов, большевиков и прочих неугодных личностей и закрыла для них въезд в США. Целью второго этапа было помешать призывной сирене советского коммунизма проникнуть в страну, которая странным образом манила за собой многих ученых, режиссеров, писателей и даже некоторых правительственных чиновников.

В то время считалось, что любой человек, ставивший под сомнение реальную угрозу коммунизма для США, является тайным агентом влияния СССР. Аргументировалось это тем, что такая точка зрения подрывает национальное единство и играет на руку Советскому Союзу. Именно поэтому выявление и искоренение такой предательской позиции стало вопросом национальной безопасности. Приверженцы идеологии «красной угрозы» сегодня говорят то же самое о людях, выступающих с призывами к улучшению российско-американских отношений.

В Европе и США было предложено на законодательном уровне запретить публичные высказывания, которые могут способствовать подрыву национального единства. Ведущие СМИ обвиняют Россию в фальсификации голосов во многих процессах по всему миру: начиная с голосования Великобритании за Brexit и президентских выборов в США и заканчивая референдумами в Италии и Нидерландах. Кроме того, конечно же, звучат традиционные призывы искоренить «кремлевских кротов» в наших рядах.

Некоторые скажут, что нынешняя ситуация совершенно отличается от прошлого века, так как в эпоху Интернета цензура невозможна. Однако поймем ли мы, если цензуре подвергнутся сами мысли людей?

Чтобы предотвратить распространение неугодных мнений и нежелательной информации, законотворцы некоторых стран Запада призвали к введению методов, которые позволят не отображать подобные идеи в новостных лентах соцсетей. Это позволит, так сказать, зарубить на корню распространение пропаганды и «фальшивых новостей», ведь люди их в таком случае даже не увидят. Бывший британский посол Крейг Мюррей считает, что такой превентивной цензуре подверглись его заявления по поводу взлома почты Клинтон, якобы организованной русскими хакерами. Дипломат считает, что на самом деле утечка произошла благодаря источнику из самой Демократической партии.

Однако нельзя говорить о полном отсутствии надежды. Есть немало оснований полагать, что нынешняя «красная угроза» будет короче, чем предыдущие. Наиболее очевидной причиной изменения внешней политики США в отношении России является осознание избранным президентом Трампом того, что усиление «красной угрозы» подорвет легитимность его власти.

Многие бывшие специалисты разведки, в том числе Алистер Крук, Грэм Фуллер и Рэй Макговерн, даже предположили, что последние усилия администрации Обамы могут быть направлены на предотвращение возможностей новой разрядки в отношениях с Россией. Хотя такая разрядка и сама по себе будет довольно беспрецедентным политическим действием.

Дональд Трамп, возможно, поставил своей первой задачей на посту президента «осушить болото» американских бюрократов, но на самом деле он должен направить все силы на то, чтобы взять под свое управление внешнеполитический курс США. Если такого контроля удастся добиться — а это под очень большим знаком вопроса — то на смену пренебрежительной риторике и зачастую просто ложным высказываниям о России предыдущих президентов США и их администраций придет профессиональный и деловой тон дискуссии.

Кроме того, «красные угрозы» являются неотъемлемой частью любого сценария холодной войны как в прошлом, так и в будущем. Без нее сложно поддержать конфронтацию. Предыдущие «красные угрозы» идеально можно было связать с официальной советской идеологией марксизма-ленинизма, которая давала представление идеологических рамок для понимания внешней политики СССР. В среде ученых-советологов велись споры о ее важности, однако значение этой философии было очевидно для всех.

Сегодня ничего подобного нет. Многие настроены пессимистически в отношении присоединения Крыма к России, вопроса по Восточной Украине и поддержке Асада, однако почти нет тех, кто заявлял бы, что такие действия имеют под собой идеологическую основу. В каждом из этих случаев проблема заключается не в том, что Россия играет по каким-то своим правилам, а в том, что она руководствуется теми же принципами, что и Запад, только делает это лучше него.

Некоторые, как и Хиллари Клинтон, видят в создании Евразийского Таможенного союза попытку «повторной советизации региона». Однако им нечего ответить на то, что в действительности Таможенный союз преследует те же цели, что и Европейское экономическое сообщества. Таможенный союз использует принятые ЕС стандарты именно потому, что его конечной целью является создание зоны свободной торговли от «Лиссабона до Владивостока». Если тут и есть некая идеологическая составляющая, то это — расширение свободной торговли, высокое значение которой понимают также большинство американцев.

В довершение всего поражает непопулярность России в США, со всей серьезностью заявляющих о том, что в информационном пространстве Запад оказывается «безоружен перед лицом россиян и китайцев».

Мнение, будто такие заявления еще могут помочь обеспечить государственное финансирование, — явный пережиток холодной войны. Многие эксперты справедливо отмечают, что западные СМИ теряют свой авторитет. И причиной тому является отнюдь не недостаток финансирования.

В целом сегодняшняя «красная угроза», скорее всего, будет развиваться тем же путем, что и предыдущие две. Во-первых, будет объявлено о раскрытии планов Кремля по подрыву американской демократии. Во-вторых, правительство введет различные меры по спасению демократии, некоторые из которых будут нацелены на носителей «непатриотичных» идей и мыслей. Наконец, людей, выражающих сомнения по поводу такого подхода, объявят «жертвами обмана», «полезными идиотами», или «агентами Кремля». Однако скептицизм является основой любого правильного академического и журналистского расследования, поэтому он очень заразителен. В конечном счете список «жертв обмана» вырастет и будет включать в себя почти всех, и тогда вся идеология «красной угрозы» просто рухнет.

Может быть, сейчас самое время спросить себя, почему более чем через четверть века после окончания холодной войны, американцы все равно охотно принимают созданный для них образ России как врага США. Возможно, стоит рассмотреть преимущества, которые дает практикуемая нами политика дружбы. И использовать пользу от нее для обеих стран и всего мира.