Брейвик поприветствовал участников суда нацистским жестом

Осло, 10 января. Известный норвежский террорист Андерс Брейвик изобразил нацистское приветствие перед началом судебного заседания.

Как сообщают журналисты, прибывшие освещать громкий процесс, преступник вскинул руку в традиционном нацистском жесте, когда входил в зал заседания, сообщает Associated Press.

Напомним, что националист и протестантский фундаменталист Андерс Брейвик устроил теракт в Осло в 2011 году. Он устроил взрыв в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии, в результате чего погибли 77 человек, свыше 150 получили ранения. В 2012 году он был признан виновным и приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью продления срока еще на пять лет неограниченное число раз.