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Не повторяйте этого дома: американец вручную спустился на дно таблицы Excel
Технологии

Не повторяйте этого дома: американец вручную спустился на дно таблицы Excel

Сегодня 17:14
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Не повторяйте этого дома: американец вручную спустился на дно таблицы Excel

Вашингтон, 10 января. Американский видеоблогер Хантер Хоббс дошел до последней строки таблицы Microsoft Office Excel, опускаясь вниз при помощи соответствующей кнопки на клавиатуре. Для этого ему понадобилось более девяти часов. 

Блогер выяснил, что таблица MS Excel содержит 1 048 576 строк. Чтобы дойти до последней, ему потребовалось держать палец на кнопке «вниз» в течение более чем девяти с половиной часов. Сложность состояла в том, чтобы дойти до последней строки без пауз, не отрывая пальца от кнопки.

Хоббс назвал свою затею «самым тупым вызовом всех времен» и призвал подписчиков не повторять это дома. 

Как ранее сообщал «Индикатор», компания IBM по итогам 2016 года опубликовала список самых перспективных компьютерных технологий в ближайшие пять лет. В их числе оказались технологии, позволяющие эффективно отбирать и обрабатывать большие массивы информации. 

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