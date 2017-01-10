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ВКС РФ должны были сразу наносить массированные удары в Сирии — Руцкой
Новости Сирии

ВКС РФ должны были сразу наносить массированные удары в Сирии — Руцкой

Сегодня 17:22
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ВКС РФ должны были сразу наносить массированные удары в Сирии — Руцкой

Москва, 10 января. Генерал-майор авиации Александр Руцкой заявил, что ВКС РФ следует применять массированные удары по террористам с самого начала боевой операции.

Александр Руцкой выразил мнение, что наиболее эффективными в борьбе с террористами могут быть только массированные удары. Точечные авиаудары следует применять тогда, когда есть опасения задеть мирных жителей, этого допускать нельзя. С самого начала операции необходимо реализовывать максимальную мощь ракетно-бомбовых ударов по скоплениям исламистов по точным разведывательным данным. Это не даст возможности боевикам рассредоточиться и перегруппироваться.

Ранее Газета.ру написала, что Дамаск отметил решающую роль ВКС РФ в недавних победах в Сирии.

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Алексей Громов
#александр руцкой
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