Москва, 10 января. Генерал-майор авиации Александр Руцкой заявил, что ВКС РФ следует применять массированные удары по террористам с самого начала боевой операции.

Александр Руцкой выразил мнение, что наиболее эффективными в борьбе с террористами могут быть только массированные удары. Точечные авиаудары следует применять тогда, когда есть опасения задеть мирных жителей, этого допускать нельзя. С самого начала операции необходимо реализовывать максимальную мощь ракетно-бомбовых ударов по скоплениям исламистов по точным разведывательным данным. Это не даст возможности боевикам рассредоточиться и перегруппироваться.

Ранее Газета.ру написала, что Дамаск отметил решающую роль ВКС РФ в недавних победах в Сирии.